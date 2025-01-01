ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CChartObjectChannel 

CChartObjectChannel

Класс CChartObjectChannel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Равноудаленный канал".

Описание

Класс CChartObjectChannel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Равноудаленный канал".

Декларация

   class CChartObjectChannel : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectChannel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Равноудаленный канал"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

