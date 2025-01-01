ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectWindow 

Window

Получает номер окна чарта в котором находится графический объект.

int  Window() const

Возвращаемое значение

Номер окна чарта в котором находится графический объект (0 – основное окно). Если нет привязанного объекта, возвращается -1.

Пример:

//--- example for CChartObject::Window 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get window of chart object  
   int window=object.Window(); 
  } 