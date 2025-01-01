ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFiboExpansion 

CChartObjectFiboExpansion

Класс CChartObjectFiboExpansion является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Расширение Фибоначчи".

Описание

Класс CChartObjectFiboExpansion обеспечивает доступ к свойствам объекта "Расширение Фибоначчи".

Декларация

   class CChartObjectFiboExpansion : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboExpansion

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Расширение Фибоначчи"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты