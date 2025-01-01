Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectDetach ChartIdWindowNameNumPointsAttachSetPointDeleteDetachShiftObjectShiftPointTimePriceColorStyleWidthBackgroundSelectedSelectableDescriptionTooltipTimeframesZ_OrderCreateTimeLevelsCountLevelColorLevelStyleLevelWidthLevelValueLevelDescriptionGetIntegerSetIntegerGetDoubleSetDoubleGetStringSetStringSaveLoadType Detach Отвязывает графический объект. void Detach() Возвращаемое значение Нет. Пример: //--- example for CChartObject::Detach #include <ChartObjects\ChartObject.mqh> //--- void OnStart() { CChartObject object; //--- detach chart object object.Detach(); } Delete ShiftObject