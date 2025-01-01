ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectDetach 

Detach

Отвязывает графический объект.

void  Detach()

Возвращаемое значение

Нет.

Пример:

//--- example for CChartObject::Detach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- detach chart object 
   object.Detach();
  }