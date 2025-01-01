ДокументацияРазделы
CChartObjectRegression

Класс CChartObjectRegression является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Канал линейной регрессии".

Описание

Класс CChartObjectRegression обеспечивает доступ к свойствам объекта "Канал линейной регрессии".

Декларация

   class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Канал линейной регрессии"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

