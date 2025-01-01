ДокументацияРазделы
Price (метод Get)

Получает координату цены указанной точки привязки графического объекта.

double  Price(
   int  point      // номер точки
   ) const

Параметры

point

[in]  Номер точки привязки графического объекта.

Возвращаемое значение

Координата цены указанной точки привязки графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанной точки, возвращается EMPTY_VALUE.

Price (метод Set)

Устанавливает координату цены указанной точки привязки графического объекта.

bool  Price(
   int     point,         // номер точки
   double  new_price      // цена
   )

Параметры

point

[in]  Номер точки привязки графического объекта.

new_price

[in]  Новое значение координаты цены указанной точки привязки графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить координату цены.

Пример:

//--- example for CChartObject::Price  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- get price of the chart object point
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- set price for the chart object point
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  