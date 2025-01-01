//--- example for CChartObject::Price

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

double price;

//---

for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)

{

//--- get price of the chart object point

double point_price=object.Price(i);

if(point_price!=price)

{

//--- set price for the chart object point

object.Price(i,price);

}

}

}