- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Price (метод Get)
Получает координату цены указанной точки привязки графического объекта.
|
double Price(
Параметры
point
[in] Номер точки привязки графического объекта.
Возвращаемое значение
Координата цены указанной точки привязки графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанной точки, возвращается EMPTY_VALUE.
Price (метод Set)
Устанавливает координату цены указанной точки привязки графического объекта.
|
bool Price(
Параметры
point
[in] Номер точки привязки графического объекта.
new_price
[in] Новое значение координаты цены указанной точки привязки графического объекта.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить координату цены.
Пример:
|
//--- example for CChartObject::Price