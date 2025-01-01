Z_Order (метод Get)

Получает приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK).

long Z_Order() const

Возвращаемое значение

Приоритет графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Z_Order (метод Set)

Устанавливает приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK).

bool Z_Order(

long value

)

Параметры

value

[in] Новый приоритет графического объекта на получение события CHARTEVENT_CLICK.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить приоритет.

Примечание

Свойство Z_Order предназначено для управления приоритетом при отработке клика на графических объектах. Установив значение, больше значения по умолчанию (0), можно повысить приоритет объекта при обработке кликов мыши.