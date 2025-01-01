- ChartId
Z_Order (метод Get)
Получает приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK).
long Z_Order() const
Возвращаемое значение
Приоритет графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.
Z_Order (метод Set)
Устанавливает приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике (CHARTEVENT_CLICK).
bool Z_Order(
Параметры
value
[in] Новый приоритет графического объекта на получение события CHARTEVENT_CLICK.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить приоритет.
Примечание
Свойство Z_Order предназначено для управления приоритетом при отработке клика на графических объектах. Установив значение, больше значения по умолчанию (0), можно повысить приоритет объекта при обработке кликов мыши.