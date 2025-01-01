ДокументацияРазделы
Получает флаг "выбираемости" графического объекта. Иными словами - может ли графический объект быть выбран или нет.

bool  Selectable() const

Возвращаемое значение

Флаг "выбираемости" графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта возвращается false.

Selectable (метод Set)

Устанавливает флаг "выбираемости" графического объекта.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // значение флага
   )

Параметры

selectable

[in]  Новое значение флага "выбираемости" графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.

Пример:

//--- example for CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get the "selectable" flag of chart object
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- set the "selectable" flag of chart object
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  