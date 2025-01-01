//--- example for CChartObject::Selectable

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- get the "selectable" flag of chart object

bool selectable_flag=object.Selectable();

if(selectable_flag)

{

//--- set the "selectable" flag of chart object

object.Selectable(false);

}

}