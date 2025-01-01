ДокументацияРазделы
Background (метод Get)

Получает флаг рисования графического объекта на заднем плане.

bool  Background() const

Возвращаемое значение

Флаг рисования на заднем плане, графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта возвращается false.

Background (метод Set)

Устанавливает флаг рисования графического объекта на заднем плане.

bool  Background(
   bool  background      // значение флага
   )

Параметры

background

[in]  Новое значение флага рисования графического объекта на заднем плане.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.

Пример:

//--- example for CChartObject::Background 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get background flag of chart object  
   bool background_flag=object.Background(); 
   if(!background_flag) 
     { 
     //--- set background flag of chart object 
     object.Background(true); 
     } 
  } 