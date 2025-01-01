ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFibo 

CChartObjectFibo

Класс CChartObjectFibo является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Линии Фибоначчи".

Описание

Класс CChartObjectFibo обеспечивает доступ к свойствам объекта "Линии Фибоначчи".

Декларация

   class CChartObjectFibo : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFibo

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Линии Фибоначчи"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

