Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объекты
Графические объекты
Этот раздел содержит технические детали работы с классами графических объектов и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов графических объектов позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (скриптов, экспертов).
Стандартная библиотека MQL5 (в части графических объектов) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\ChartObjects.
Класс/группа
Описание
Базовый класс для работы с графическим объектом CChartObject
Базовый класс графического объекта
Группа классов "Линии"
Группа классов "Каналы"
Группа классов "Ганн"
Группа классов "Фибоначчи"
Группа классов "Эллиотт"
Группа классов "Фигуры"
Группа классов "Стрелки"
Группа классов "Управление"