ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объекты 

Графические объекты

Этот раздел содержит технические детали работы с классами графических объектов и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов графических объектов позволит сэкономить время при создании пользовательских программ (скриптов, экспертов).

Стандартная библиотека MQL5 (в части графических объектов) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\ChartObjects.

Класс/группа

Описание

Базовый класс для работы с графическим объектом CChartObject

Базовый класс графического объекта

Линии

Группа классов "Линии"

Каналы

Группа классов "Каналы"

Инструменты Ганна

Группа классов "Ганн"

Инструменты Фибоначчи

Группа классов "Фибоначчи"

Инструменты Эллиотта

Группа классов "Эллиотт"

Фигуры

Группа классов "Фигуры"

Стрелки

Группа классов "Стрелки"

Элементы управления

Группа классов "Управление"