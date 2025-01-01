ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Каналы"CChartObjectStdDevChannel 

CChartObjectStdDevChannel

Класс CChartObjectStdDevChannel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Канал стандартных отклонений".

Описание

Класс CChartObjectStdDevChannel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Канал стандартных отклонений".

Декларация

   class CChartObjectStdDevChannel : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectStdDevChannel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Канал стандартных отклонений"

Свойства

 

Deviations

Получает/устанавливает свойство "Отклонение"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

