Tooltip (метод Get)

Получает текст всплывающей подсказки.

string Tooltip() const

Возвращаемое значение

Текст всплывающей подсказки графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается NULL.

Tooltip (метод Set)

Устанавливает текст всплывающей подсказки.

bool Tooltip(

string new_tooltip

)

Параметры

new_tooltip

[in] Новое значение текста всплыващей подсказки графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить текст подсказки.

Примечание:

Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Показ подсказки можно отключить, установив для нее значение "

" (перевод строки).