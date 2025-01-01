- ChartId
Tooltip (метод Get)
Получает текст всплывающей подсказки.
|
string Tooltip() const
Возвращаемое значение
Текст всплывающей подсказки графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается NULL.
Tooltip (метод Set)
Устанавливает текст всплывающей подсказки.
|
bool Tooltip(
Параметры
new_tooltip
[in] Новое значение текста всплыващей подсказки графического объекта.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить текст подсказки.
Примечание:
Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Показ подсказки можно отключить, установив для нее значение "\n" (перевод строки).