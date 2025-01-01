ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectCreateTime 

CreateTime

Получает время создания графического объекта.

datetime  CreateTime() const

Возвращаемое значение

Время создания графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Пример:

//--- example for CChartObject::CreateTime  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get create time of chart object   
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  