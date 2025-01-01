ДокументацияРазделы
ShiftPoint

Перемещает указанную точку привязки графического объекта.

bool  ShiftPoint(
   int       point,       // номер точки
   datetime  d_time,      // приращение координаты времени
   double    d_price      // приращение координаты цены
   )

Параметры

point

[in]  Номер точки привязки графического объекта.

d_time

[in]  Приращение координаты времени указанной точки привязки.

d_price

[in]  Приращение координаты цены указанной точки привязки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось переместить точку.

Пример:

//--- example for CChartObject::ShiftPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- shift point of chart object  
      object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);  
     }  
  }  