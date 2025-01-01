//--- example for CChartObject::ShiftPoint

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

datetime d_time;

double d_price;

//---

if(object.NumPoints()>0)

{

//--- shift point of chart object

object.ShiftPoint(0,d_time,d_price);

}

}