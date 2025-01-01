LevelValue (метод Get)

Получает значение указанного уровня графического объекта.

double LevelValue(

int level

) const

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Значение указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается EMPTY_VALUE.

LevelValue (метод Set)

Устанавливает значение указанного уровня графического объекта.

bool LevelValue(

int level,

double new_value

)

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

new_value

[in] Новое значение указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить значение уровня.

Пример: