ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectLevelValue 

LevelValue (метод Get)

Получает значение указанного уровня графического объекта.

double  LevelValue(
   int  level      // номер уровня
   ) const

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Значение указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается EMPTY_VALUE.

LevelValue (метод Set)

Устанавливает значение указанного уровня графического объекта.

bool  LevelValue(
   int     level,         // номер уровня
   double  new_value      // новое значение
   )

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

new_value

[in]  Новое значение указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить значение уровня.

Пример:

//--- example for CChartObject::LevelValue  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- get level value of chart object   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- set level value of chart object  
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  