Базовый класс CChartObjectTime 

Time (метод Get)

Получает координату времени указанной точки привязки графического объекта.

datetime  Time(
   int  point      // номер точки
   ) const

Параметры

point

[in]  Номер точки привязки графического объекта.

Возвращаемое значение

Координату времени указанной точки привязки графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанной точки, возвращается 0.

Time (метод Set)

Устанавливает координату времени указанной точки привязки графического объекта.

bool  Time(
   int       point,        // номер точки
   datetime  new_time      // время
   )

Параметры

point

[in]  Номер точки привязки графического объекта.

new_time

[in]  Новое значение координаты времени указанной точки привязки графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить координату времени.

Пример:

//--- example for CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- get time of the chart object point
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- set time of the chart object point
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  