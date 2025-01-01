ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectSetPoint 

SetPoint

Устанавливает новые координаты указанной точки привязки графического объекта.

bool  SetPoint(
   int       point,         // номер точки
   datetime  new_time,      // координата времени
   double    new_price      // координата цены
   )

Параметры

point

[in]  Номер точки привязки графического объекта.

new_time

[in]  Новое значение координаты времени указанной точки привязки

new_price

[in]  Новое значение координаты цены указанной точки привязки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить координаты точки.

Пример:

//--- example for CChartObject::SetPoint  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   if(object.NumPoints()>0)  
     {  
      //--- set point of chart object  
      object.SetPoint(0,CurrTime(),price);  
     }  
  }  