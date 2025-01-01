ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectSetDouble 

SetDouble

Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectSetDouble() для изменения double-свойств (имеющих типы float и double) привязанного к экземпляру класса графического объекта. Существуют два варианта вызова функции:

Установка значения свойства, не требующего модификатора

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,     // идентификатор double-свойства
   double                        value        // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор double-свойства графического объекта.

value

[in]  Новое значение изменяемого double-свойства.

Установка значения свойства с указанием модификатора

bool  SetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE   prop_id,      // идентификатор double-свойства
   int                           modifier,     // модификатор 
   double                        value         // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор double-свойства графического объекта.

modifier

[in]  Модификатор (индекс) double-свойства.

value

[in]  Новое значение изменяемого double-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности изменить double-свойство.

Пример:

//--- example for CChartObject::SetDouble  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set level value of chart object  
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))  
        {  
         printf("Set double property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  