//--- example for CChartObject::SetDouble

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//---

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- set level value of chart object

if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,0.1*i))

{

printf("Set double property error %d",GetLastError());

return;

}

}

}