Name (метод Get)

Получает наименование графического объекта.

string  Name() const

Возвращаемое значение

Наименование графического объекта привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта возвращается NULL.

Name (метод Set)

Устанавливает наименование графического объекта.

bool  Name(
   string  name      // новое наименование
   )

Параметры

name

[in]  Новое наименование графического объекта.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, false – если не удалось изменить наименование.

Пример:

//--- example for CChartObject::Name   
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;   
   //--- get name of chart object    
   string object_name=object.Name();   
   if(object_name!="MyChartObject")   
     {   
     //--- set name of chart object   
     object.Name("MyChartObject");   
     }   
  }   