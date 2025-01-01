ДокументацияРазделы
Объекты "Линии"

Группа графических объектов "Линии".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Линии" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса

Объект

CChartObjectVLine

Графический объект "Вертикальная линия"

CChartObjectHLine

Графический объект "Горизонтальная линия"

CChartObjectTrend

Графический объект "Трендовая линия"

CChartObjectTrendByAngle

Графический объект "Трендовая линия по углу"

CChartObjectCycles

Графический объект "Циклические линии"

