Объекты "Линии"

Группа графических объектов "Линии".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Линии" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Имя класса Объект CChartObjectVLine Графический объект "Вертикальная линия" CChartObjectHLine Графический объект "Горизонтальная линия" CChartObjectTrend Графический объект "Трендовая линия" CChartObjectTrendByAngle Графический объект "Трендовая линия по углу" CChartObjectCycles Графический объект "Циклические линии"

