Объекты "Линии"
Группа графических объектов "Линии".
Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Линии" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
|
Имя класса
|
Объект
|
Графический объект "Вертикальная линия"
|
Графический объект "Горизонтальная линия"
|
Графический объект "Трендовая линия"
|
Графический объект "Трендовая линия по углу"
|
Графический объект "Циклические линии"
Смотри также