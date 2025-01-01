ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectColor 

Color (метод Get)

Получает цвет линии графического объекта.

color  Color() const

Возвращаемое значение

Цвет линии графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта возвращается CLR_NONE.

Color (метод Set)

Устанавливает цвет линии графического объекта.

bool  Color(
   color  new_color      // новый цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новое значение цвета линии графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.

Пример:

//--- example for CChartObject::Color 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get color of chart object  
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- set color of chart object 
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 