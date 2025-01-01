ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectStyle 

Style (метод Get)

Получает стиль линии графического объекта.

ENUM_LINE_STYLE  Style() const

Возвращаемое значение

Стиль линии графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается WRONG_VALUE.

Style (метод Set)

Устанавливает стиль линии графического объекта.

bool  Style(
   ENUM_LINE_STYLE  new_style      // стиль
   )

Параметры

new_style

[in]  Новое значение стиля линии графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить стиль.

Пример:

//--- example for CChartObject::Style  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get style of chart object   
   ENUM_LINE_STYLE style=object.Style();  
   if(style!=STYLE_SOLID)  
     {  
      //--- set style of chart object  
      object.Style(STYLE_SOLID);  
     }  
  }  