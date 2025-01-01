GetInteger

Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectGetInteger() для получения значений integer-свойств (имеющих типы bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) привязанного к экземпляру класса графического объекта. Существуют два варианта вызова функции:

Получение значения свойства без проверки корректности

long GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier=-1

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор double-свойства графического объекта.

modifier=-1

[in] Модификатор (индекс) double-свойства.

Возвращаемое значение

Значение integer-свойства – в случае удачи, 0 - если нет возможности получить integer-свойство.

Получение значения свойства с проверкой корректности такого обращения

bool GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long& value

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор integer-свойства графического объекта.

modifier

[in] Модификатор (индекс) integer-свойства.

value

[out] Ссылка на переменную для размещения значения integer-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности получить integer-свойство.

Пример: