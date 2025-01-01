ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Линии"CChartObjectTrendRayRight 

RayRight (метод Get)

Получает значение флага "Луч вправо".

bool  RayRight() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Луч вправо" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.

RayRight (метод Set)

Устанавливает значение флага "Луч вправо".

bool  RayRight(
   bool  ray      // значение флага
   )

Параметры

ray

[in]  Новое значение флага "Луч влево".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.