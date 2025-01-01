ДокументацияРазделы
CChartObjectTrendByAngle

Класс CChartObjectTrendByAngle является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Трендовая линия по углу".

Описание

Класс CChartObjectTrendByAngle обеспечивает доступ к свойствам объекта "Трендовая линия  по углу".

Декларация

   class CChartObjectTrendByAngle : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectTrendByAngle

Прямые потомки

CChartObjectGannLine

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Трендовая линия по углу"

Свойства

 

Angle

Получить/установить свойство "угол"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

 

