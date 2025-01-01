LevelDescription (метод Get)

Получает описание (текст) указанного уровня графического объекта.

string LevelDescription(

int level

) const

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Описание (текст) указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается NULL.

LevelDescription (метод Set)

Устанавливает описание (текст) указанного уровня графического объекта.

bool LevelDescription(

int level,

string text

)

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

text

[in] Новое значение описания (текста) указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить описание (текст).

Пример: