Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectLevelDescription 

LevelDescription (метод Get)

Получает описание (текст) указанного уровня графического объекта.

string  LevelDescription(
   int  level       // номер уровня
   ) const

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Описание (текст) указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается NULL.

LevelDescription (метод Set)

Устанавливает описание (текст) указанного уровня графического объекта.

bool  LevelDescription(
   int     level,      // номер уровня
   string  text        // текст
   )

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

text

[in]  Новое значение описания (текста) указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить описание (текст).

Пример:

//--- example for CChartObject::LevelDescription 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level description of chart object  
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- set level description of chart object 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 