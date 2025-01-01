ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectShiftObject 

ShiftObject

Перемещает графический объект.

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // приращение координаты времени
   double    d_price      // приращение координаты цены 
   )

Параметры

d_time

[in]  Приращение координаты времени всех точек привязки

d_price

[in]  Приращение координаты цены всех точек привязки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось переместить объект.

Пример:

//--- example for CChartObject::ShiftObject  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- shift chart object  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  