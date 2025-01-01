ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectLevelColor 

LevelColor (метод Get)

Получает цвет линии указанного уровня графического объекта.

color  LevelColor(
   int  level      // номер уровня
   ) const

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Цвет линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается CLR_NONE.

LevelColor (метод Set)

Устанавливает цвет линии указанного уровня графического объекта.

bool  LevelColor(
   int    level,         // номер уровня
   color  new_color      // новый цвет
   )

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

new_color

[in]  Новое значение цвета линии указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.

Пример:

//--- example for CChartObject::LevelColor 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level color of chart object  
      color level_color=object.LevelColor(i); 
      if(level_color!=clrRed
        { 
         //--- set level color of chart object 
         object.LevelColor(i,clrRed); 
        } 
     } 
  } 