LevelColor (метод Get)

Получает цвет линии указанного уровня графического объекта.

color LevelColor(

int level

) const

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Цвет линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается CLR_NONE.

LevelColor (метод Set)

Устанавливает цвет линии указанного уровня графического объекта.

bool LevelColor(

int level,

color new_color

)

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

new_color

[in] Новое значение цвета линии указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.

Пример: