CChartObjectArrow

Класс CChartObjectArrow является классом для упрощенного доступа к свойствам графических объектов "Стрелки".

Описание

Класс CChartObjectArrow обеспечивает всем своим потомкам доступ к общим свойствам объектов "Стрелки".

Декларация

   class CChartObjectArrow : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectArrow

Прямые потомки

CChartObjectArrowCheck, CChartObjectArrowDown, CChartObjectArrowLeftPrice, CChartObjectArrowRightPrice, CChartObjectArrowStop, CChartObjectArrowThumbDown, CChartObjectArrowThumbUp, CChartObjectArrowUp

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Стрелка"

Свойства

 

ArrowCode

Получает/устанавливает код символа

Anchor

Получает/устанавливает тип привязки

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

