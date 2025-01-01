- Create
CChartObjectBmpLabel
Класс CChartObjectBmpLabel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Графическая метка".
Описание
Класс CChartObjectBmpLabel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Графическая метка".
Декларация
class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject
Заголовок
#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>
Иерархия наследования
CChartObjectBmpLabel
Методы класса по группам
Создание
Создает графический объект "Графическая метка"
Свойства
Получает/устанавливает свойство "Координата X"
Получает/устанавливает свойство "Координата Y"
Получает/устанавливает свойство "X-координата угла области видимости"
Получает/устанавливает свойство "Y-координата угла области видимости"
Получает/устанавливает свойство "Угол графика для привязки"
Получает свойство "Размер по X"
Получает свойство "Размер по Y"
Получает/устанавливает свойство "Имя BMP-файла" для состояние On (Нажата)
Получает/устанавливает свойство "Имя BMP-файла" для состояние Off (Отжата)
Получает/устанавливает состояние кнопки (Нажата/Отжата)
"Заглушка" изменения координаты времени
"Заглушка" изменения координаты цены
Ввод/вывод
virtual Save
Виртуальный метод записи в файл
virtual Load
Виртуальный метод чтения из файла
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Смотри также
Типы объектов, Свойства объектов, Угол привязки, Графические объекты