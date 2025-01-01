ДокументацияРазделы
Класс CChartObjectBmpLabel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Графическая метка".

Описание

Класс CChartObjectBmpLabel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Графическая метка".

Декларация

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Графическая метка"

Свойства

 

X_Distance

Получает/устанавливает свойство "Координата X"

Y_Distance

Получает/устанавливает свойство "Координата Y"

X_Offset

Получает/устанавливает свойство "X-координата угла области видимости"

Y_Offset

Получает/устанавливает свойство "Y-координата угла области видимости"

Corner

Получает/устанавливает свойство "Угол графика для привязки"

X_Size

Получает свойство "Размер по X"

Y_Size

Получает свойство "Размер по Y"

BmpFileOn

Получает/устанавливает свойство "Имя BMP-файла" для состояние On (Нажата)

BmpFileOff

Получает/устанавливает свойство "Имя BMP-файла" для состояние Off (Отжата)

State

Получает/устанавливает состояние кнопки (Нажата/Отжата)

Time

"Заглушка" изменения координаты времени

Price

"Заглушка" изменения координаты цены

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Смотри также

Типы объектов, Свойства объектов, Угол привязки, Графические объекты