CChartObjectEllipse

Класс CChartObjectEllipse является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Эллипс".

Описание

Класс CChartObjectEllipse обеспечивает доступ к свойствам объекта "Эллипс".

Декларация

   class CChartObjectEllipse : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectEllipse

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Эллипс"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

