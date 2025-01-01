ДокументацияРазделы
CChartObjectSubChart

Класс CChartObjectSubChart является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "График".

Описание

Класс CChartObjectSubChart обеспечивает доступ к свойствам объекта "График".

Декларация

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "График"

Свойства

 

X_Distance

Получает/устанавливает свойство "Координата X"

Y_Distance

Получает/устанавливает свойство "Координата Y"

Corner

Получает/устанавливает свойство "Угол графика для привязки"

X_Size

Получает/устанавливает свойство "Размер по X"

Y_Size

Получает/устанавливает свойство "Размер по Y"

Symbol

Получает/устанавливает свойство "Символ"

Period

Получает/устанавливает свойство "Период"

Scale

Получает/устанавливает свойство "Масштаб"

DateScale

Получает/устанавливает свойство "Отображать шкалу времени"

PriceScale

Получает/устанавливает свойство "Отображать ценовую шкалу"

Time

"Заглушка" изменения координаты времени

Price

"Заглушка" изменения координаты цены

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

