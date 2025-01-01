ДокументацияРазделы
CChartObjectHLine

Класс CChartObjectHLine является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Горизонтальная линия".

Описание

Класс CChartObjectHLine обеспечивает доступ к свойствам объекта "Горизонтальная линия".

Декларация

   class CChartObjectHLine : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectHLine

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Горизонтальная линия"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

