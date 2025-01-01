ДокументацияРазделы
CChartObjectFiboFan

Класс CChartObjectFiboFan является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Веер Фибоначчи".

Описание

Класс CChartObjectFiboFan обеспечивает доступ к свойствам объекта "Веер Фибоначчи".

Декларация

   class CChartObjectFiboFan : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboFan

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Веер Фибоначчи"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

