CChartObjectText 

CChartObjectText

Класс CChartObjectText является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Текст".

Описание

Класс CChartObjectText обеспечивает доступ к свойствам объекта "Текст".

Декларация

   class CChartObjectText : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

Прямые потомки

CChartObjectLabel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Текст"

Свойства

 

Angle

Получить/установить свойство "Угол"

Font

Получить/установить свойство "Шрифт"

FontSize

Получить/установить свойство "Размер шрифта"

Anchor

Получает/устанавливает свойство "Точка привязки"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Прямые потомки класса:

