CChartObjectBitmap

Класс CChartObjectBitmap является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Рисунок".

Описание

Класс CChartObjectBitmap обеспечивает доступ к свойствам объекта "Рисунок".

Декларация

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Рисунок"

Свойства

 

BmpFile

Получает/устанавливает свойство "Имя BMP-файла"

X_Offset

Получает/устанавливает свойство "X-координата угла области видимости"

Y_Offset

Получает/устанавливает свойство "Y-координата угла области видимости"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

