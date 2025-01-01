ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFiboArc 

CChartObjectFiboArc

Класс CChartObjectFiboArc является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Дуги Фибоначчи".

Описание

Класс CChartObjectFiboArc обеспечивает доступ к свойствам объекта "Дуги Фибоначчи".

Декларация

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Дуги Фибоначчи"

Свойства

 

Scale

Получить/установить свойство "Масштаб"

Ellipse

Получить/установить свойство "Эллипс"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты