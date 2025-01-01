ДокументацияРазделы
CChartObjectElliottWave3

Класс CChartObjectElliottWave3 является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Корректирующая волна".

Описание

Класс CChartObjectElliottWave3 обеспечивает доступ к свойствам объекта "Корректирующая волна".

Декларация

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

Прямые потомки

CChartObjectElliottWave5

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Корректирующая волна"

Свойства

 

Degree

Получить/установить свойство "Степень"

Lines

Получить/установить свойство "Отображение линий"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

 

