CChartObjectRectangle
Класс CChartObjectRectangle является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Прямоугольник".
Описание
Класс CChartObjectRectangle обеспечивает доступ к свойствам объекта "Прямоугольник".
Декларация
class CChartObjectRectangle : public CChartObject
Заголовок
#include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>
Иерархия наследования
CChartObjectRectangle
Методы класса по группам
Создание
|
Создает графический объект "Прямоугольник"
Ввод/вывод
|
virtual Type
Виртуальный метод идентификации
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Методы унаследованные от CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint, Save, Load
Смотри также