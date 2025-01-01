ДокументацияРазделы
Type

Получает идентификатор типа графического объекта.

virtual int  Type() const

Возвращаемое значение

Идентификатор типа объекта (для CChartObject – 0x8888).

Пример:

//--- example for CChartObject::Type   
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>   
//---   
void OnStart()   
  {   
   CChartObject object;
   //--- get object type   
   int type=object.Type();   
  }   