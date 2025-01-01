ДокументацияРазделы
Класс CChartObjectCycles является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Циклические линии".

Описание

Класс CChartObjectCycles обеспечивает доступ к свойствам объекта "Циклические линии".

Декларация

   class CChartObjectCycles : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectCycles

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Циклические линии"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

