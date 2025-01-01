ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ФибоначчиCChartObjectFiboTimes 

CChartObjectFiboTimes

Класс CChartObjectFiboTimes является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Временные зоны Фибоначчи".

Описание

Класс CChartObjectFiboTimes обеспечивает доступ к свойствам объекта "Временные зоны Фибоначчи".

Декларация

   class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Временные зоны Фибоначчи"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты