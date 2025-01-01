ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Фигуры"CChartObjectTriangle 

CChartObjectTriangle

Класс CChartObjectTriangle является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Треугольник".

Описание

Класс CChartObjectTriangle обеспечивает доступ к свойствам объекта "Треугольник".

Декларация

   class CChartObjectTriangle : public CChartObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTriangle

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Треугольник"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты