Tooltip (Método Get)

Obtém o texto da dica de ferramenta do objeto gráfico.

string Tooltip() const

Valor de retorno

O texto de uma dica de ferramenta do objeto gráfico anexado a uma instância da classe. Se o objeto não foi anexado, ele retorna NULL.

Tooltip (Método Set)

Define o texto da dica de ferramenta de um objeto gráfico.

bool Tooltip(

string new_tooltip

)

Parâmetros

new_tooltip

[in] O novo texto de uma dica de ferramenta.

Valor de retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso se a dica de ferramenta falhar.

Nota:

Se a propriedade não é definida, então a dica de ferramenta é gerada automaticamente pelo terminal e será exibida. Uma dica de ferramenta pode ser desativada, definindo o valor "

" (linha de alimentação).