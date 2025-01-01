- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Tooltip (Método Get)
Obtém o texto da dica de ferramenta do objeto gráfico.
|
string Tooltip() const
Valor de retorno
O texto de uma dica de ferramenta do objeto gráfico anexado a uma instância da classe. Se o objeto não foi anexado, ele retorna NULL.
Tooltip (Método Set)
Define o texto da dica de ferramenta de um objeto gráfico.
|
bool Tooltip(
Parâmetros
new_tooltip
[in] O novo texto de uma dica de ferramenta.
Valor de retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso se a dica de ferramenta falhar.
Nota:
Se a propriedade não é definida, então a dica de ferramenta é gerada automaticamente pelo terminal e será exibida. Uma dica de ferramenta pode ser desativada, definindo o valor "\n" (linha de alimentação).