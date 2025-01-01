DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de ControlesCChartObjectBitmap 

CChartObjectBitmap

CChartObjectBitmap é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Bitmap".

Descrição

Classe CChartObjectBitmap fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Bitmap".<

Declaração

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Bitmap"

Propriedades

 

BmpFile

Obtém/Define a propriedade "BMP Filename"

X_Offset

Obtém/Define a propriedade "X_Offset"

Y_Offset

Obtém/Define a propriedade "X_Offset"

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

Tipos de objetos, Propriedades de objetos, Objetos gráficos