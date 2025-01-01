DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosObjetos de FormasCChartObjectRectangle 

CChartObjectRectangle

CChartObjectRectangle é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Rectangle".

Descrição

Classe CChartObjectRectangle fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Rectangle".

Declaração

   class CChartObjectRectangle : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectRectangle

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "Rectangle"

Entrada/saída

 

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

Tipos de objeto, Objetos gráfico