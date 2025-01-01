DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoObjetos gráficosCChartObjectTime 

Time (Método Get)

Obtém a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico do objeto gráfico.

datetime  Time(
   int  point      // Point number
   ) const

Parâmetros

point

[in]  Número de um ponto de ancoragem.

Valor do Retorno

Coordenada de tempo de ponto de ancoragem específico do objeto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não é anexado ou o objeto não tem este ponto, retorna 0.

Time (Método Set)

Define a cooordenada de tempo do ponto de ancoragem esepcífico de um objeto gráfico.

bool  Time(
   int       point,        // Point number
   datetime  new_time      // Time
   )

Parâmetros

point

[in]  Número de um ponto de ancoragem.

new_time

[in]  Novo valor para a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode mudar as coordenadas de tempo.

Exemplo

//--- example for CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- get time of point chart object   
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- set time of point chart object  
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  