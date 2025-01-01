- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Time (Método Get)
Obtém a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico do objeto gráfico.
|
datetime Time(
Parâmetros
point
[in] Número de um ponto de ancoragem.
Valor do Retorno
Coordenada de tempo de ponto de ancoragem específico do objeto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não é anexado ou o objeto não tem este ponto, retorna 0.
Time (Método Set)
Define a cooordenada de tempo do ponto de ancoragem esepcífico de um objeto gráfico.
|
bool Time(
Parâmetros
point
[in] Número de um ponto de ancoragem.
new_time
[in] Novo valor para a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico.
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode mudar as coordenadas de tempo.
Exemplo
|
//--- example for CChartObject::Time