Time (Método Get)

Obtém a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico do objeto gráfico.

datetime Time(

int point

) const

Parâmetros

point

[in] Número de um ponto de ancoragem.

Valor do Retorno

Coordenada de tempo de ponto de ancoragem específico do objeto gráfico anexado a uma instância de classe. Se o objeto não é anexado ou o objeto não tem este ponto, retorna 0.

Time (Método Set)

Define a cooordenada de tempo do ponto de ancoragem esepcífico de um objeto gráfico.

bool Time(

int point,

datetime new_time

)

Parâmetros

point

[in] Número de um ponto de ancoragem.

new_time

[in] Novo valor para a coordenada de tempo do ponto de ancoragem específico.

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode mudar as coordenadas de tempo.

Exemplo