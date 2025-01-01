Create Cria o objeto gráfico "BmpLabel"

Propriedades

X_Distance Obtém/Define a propriedade "X_Distance"

Y_Distance Obtém/Define a propriedade "Y_Distance"

X_Offset Obtém/Define a propriedade "X_Offset"

Y_Offset Obtém/Define a propriedade "X_Offset"

Corner Obtém/Define a propriedade "Corner"

X_Size Obtém/Define a propriedade "X_Size"

BmpFileOn Obtém/Define a propriedade "BmpFileOn" quando o botão estiver ligado (On)

BmpFileOff Obtém/Define a propriedade "BmpFileOff" quando o botão estiver desligado (Off)

State Obtém/Define a propriedade "Button State" (Ligado/Desligado)

Time "Stub" para alteração da coordenada de tempo

Price "Stub" para alteração da coordenada de preço

Entrada/saída

virtual Save Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load Método virtual para a leitura a partir do arquivo