- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectBmpLabel
CChartObjectBmpLabel é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Bitmap Label".
Descrição
Classe CChartObjectBmpLabel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Bitmap Label".
Declaração
|
class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>
|
Hierarquia de herança
CChartObjectBmpLabel
Métodos de classe
|
Create
|
|
Cria o objeto gráfico "BmpLabel"
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define a propriedade "X_Distance"
|
Obtém/Define a propriedade "Y_Distance"
|
Obtém/Define a propriedade "X_Offset"
|
Obtém/Define a propriedade "X_Offset"
|
Obtém/Define a propriedade "Corner"
|
Obtém/Define a propriedade "X_Size"
|
Obtém/Define propriedade "Y_Size"
|
Obtém/Define a propriedade "BmpFileOn" quando o botão estiver ligado (On)
|
Obtém/Define a propriedade "BmpFileOff" quando o botão estiver desligado (Off)
|
Obtém/Define a propriedade "Button State" (Ligado/Desligado)
|
"Stub" para alteração da coordenada de tempo
|
"Stub" para alteração da coordenada de preço
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escrever o arquivo
|
virtual Load
|
Método virtual para a leitura a partir do arquivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificação
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Veja também
Tipos de objetos, Propriedades de objetos, ângulo de gráfico, Objetos gráfico