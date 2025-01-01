DocumentaçãoSeções
CChartObjectBmpLabel

CChartObjectBmpLabel é uma classe para acesso simplificado às propriedades do objeto gráfico "Bitmap Label".

Descrição

Classe CChartObjectBmpLabel fornece acesso às propriedades do objeto gráfico "Bitmap Label".

Declaração

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

Métodos de classe

Create

 

Create

Cria o objeto gráfico "BmpLabel"

Propriedades

 

X_Distance

Obtém/Define a propriedade "X_Distance"

Y_Distance

Obtém/Define a propriedade "Y_Distance"

X_Offset

Obtém/Define a propriedade "X_Offset"

Y_Offset

Obtém/Define a propriedade "X_Offset"

Corner

Obtém/Define a propriedade "Corner"

X_Size

Obtém/Define a propriedade "X_Size"

Y_Size

Obtém/Define propriedade "Y_Size"

BmpFileOn

Obtém/Define a propriedade "BmpFileOn" quando o botão estiver ligado (On)

BmpFileOff

Obtém/Define a propriedade "BmpFileOff" quando o botão estiver desligado (Off)

State

Obtém/Define a propriedade "Button State" (Ligado/Desligado)

Time

"Stub" para alteração da coordenada de tempo

Price

"Stub" para alteração da coordenada de preço

Entrada/saída

 

virtual Save

Método virtual para escrever o arquivo

virtual Load

Método virtual para a leitura a partir do arquivo

virtual Type

Método virtual de identificação

Veja também

Tipos de objetos, Propriedades de objetos, ângulo de gráfico, Objetos gráfico