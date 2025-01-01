- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Método Get)
Obtém o valor da prioridade do objeto gráfico ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK).
|
long Z_Order() const
Valor do Retorno
Prioridade de um objeto gráfico, anexado à instância de classe. Se não houver nenhum objeto anexado, ele retorna 0.
Z_Order (Método Set)
Define a prioridade do objeto gráfico ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK).
|
bool Z_Order(
Parâmetros
value
[in] O novo valor da prioridade do objeto gráfico ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK).
Valor do Retorno
verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar a prioridade.
Observação
Z_Order é uma prioridade de um objeto gráfico para receber eventos ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Ao definir o valor maior do que 0 (valor padrão), você pode aumentar a prioridade objeto.