Z_Order (Método Get)

Obtém o valor da prioridade do objeto gráfico ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK).

long Z_Order() const

Valor do Retorno

Prioridade de um objeto gráfico, anexado à instância de classe. Se não houver nenhum objeto anexado, ele retorna 0.

Z_Order (Método Set)

Define a prioridade do objeto gráfico ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK).

bool Z_Order(

long value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor da prioridade do objeto gráfico ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK).

Valor do Retorno

verdadeiro - se bem sucedido, falso - não pode alterar a prioridade.

Observação

Z_Order é uma prioridade de um objeto gráfico para receber eventos ao clicar no gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Ao definir o valor maior do que 0 (valor padrão), você pode aumentar a prioridade objeto.